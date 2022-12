Outubro registra o terceiro melhor mês em geração de emprego em Alegrete

O mês de outubro registrou o terceiro melhor mês do ano em criação de empregos com carteira assinada em Alegrete.

Segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência, na última terça-feira (29), o município abriu 116 postos de trabalho formal no 10º mês do ano.

Foram 387 admissões, contra 271 desligamentos. Todos os setores tiveram saldo positivo. O comércio foi o que mais contratou e o que mais cessou contratos de trabalho. Foram admitidos 155 e desligados 120. Novamente o setor de serviços foi o responsável pela maior criação de vagas no mês. O setor admitiu 113 e desligou 75, criando 38 postos de trabalho em outubro no município.

A indústria teve 47 admissões e 25 demissões. Já o setor agropecuário abriu 51 vagas e acabou fechando 35, mantendo um saldo positivo de 16 posto de trabalho criado em outubro. O ramo de construção foi responsável por 21 contratações e fechou o mês com dezesseis posto de trabalho cessados.

O saldo de 116 vagas criadas em outubro, só fica atrás dos meses de fevereiro com 120 e agosto que registrou 117 novos postos de trabalho formal. Dos dez meses deste ano, apenas em maio o município ficou no vermelho quando cessou 64 contrato formais de trabalho.

No acumulado do ano com ajustes, o município registra 3.961 admissões e 3.401 desligamentos, num saldo de 560 empregos criados. Já contabilizando os últimos 12 meses os números crescem. De novembro de 2021 até outubro de 2022, já são 4.688 admissões contra 3.944 desligamentos, o que resulta um saldo de 744 empregos formais criado nos últimos 12 meses em Alegrete.

O Rio Grande do Sul criou 13.853 vagas de trabalho com carteira assinada em outubro,. O número reflete a diferença entre as 99.741 demissões e as 113.594 admissões registradas no período, o que torna o desempenho gaúcho o segundo melhor do país, atrás apenas de São Paulo.

Já a nível nacional, o país criou 159.454 postos de trabalho em outubro, resultado de 1.789.462 admissões e de 1.630.008 desligamentos de empregos com carteira assinada. No acumulado deste ano, o saldo é de 2.320.252 novos trabalhadores no mercado formal. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência, que divulgou hoje (29) as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.