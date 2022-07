Homem é encontrado morto, em casa, no Capão do Angico

Homem encontra cunhado caído em frente à porta da casa. O idoso de 70 anos estava sem vida. O óbito foi constatado pelo Samu.

De acordo com informações da ocorrência, na manhã de segunda-feira(4), devido a falta de contato da vítima, o cunhado foi até sua residência para verificar o que poderia ter ocorrido. No endereço, no bairro Capão do Angico, após chamar várias vezes e não obter retorno, foi até o vizinho e pediu para ver através do muro, se havia algum sinal de Dorcirio Rodrigues.

Ao verificar, constatou que a porta da casa do cunhado estava aberta, por esse motivo, pulou o muro da frente e encontrou a vítima caída de cúbito dorsal na entrada da porta.

O Samu foi acionado, mas Dorcirio já estava sem sinais vitais. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas. Foi realizado levantamento fotográfico e constatado que não havia sinais de violência.

Na sequência, o corpo foi removido pela Funerária Angelus ao IML da Santa Casa para que fosse realizada a necropsia.