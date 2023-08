Homem é esfaqueado em bar na Saint Pastous

Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na noite de ontem, 13, após sofrer um ferimento provocado por uma faca. O fato ocorreu após um desentendimento em um bar no bairro Saint Pastous, Zona Leste de Alegrete.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, o indivíduo chegou à UPA por volta do início da noite, apresentando um corte no abdômen. Ele informou que estava num bar quando teve um desentendimento com outro homem, resultando no ferimento. No entanto, o paciente não forneceu detalhes adicionais sobre o ocorrido.

A vítima preferiu manter-se em silêncio quanto aos acontecimentos que levaram ao conflito. A Brigada Militar foi acionada para realizar a ocorrência. A Brigada Militar confirmou que a vítima não corria risco de morte devido ao ferimento sofrido.