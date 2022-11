Homem é morto a tiros e bebê de 6 meses é baleado na cabeça em Rio Grande

Um homem de 44 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta quarta-feira (30) em Rio Grande, na Região Sul do Rio Grande do Sul. O enteado dele, um bebê de 6 meses, foi atingido na cabeça. Ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg). As identidades dos dois não foram divulgadas pela polícia.

De acordo com o delegado Alexandre Mesquita, o crime foi cometido por volta das 0h30 dentro da casa da vítima, que fica na Vila Maria dos Anjos.

A Polícia Civil ainda não tem suspeitas da motivação para o crime e trabalha para identificar os responsáveis.

Este é o 93º assassinato em Rio Grande neste ano.

Por Lenise Slawski, RBS TV e g1 RS