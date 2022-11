Confraternização do projeto de jiu-jitsu em EMEB na Zona Leste gradua primeira turma

A graduação e confraternização da primeira turma de jiu-jitsu do Projeto feito pelo instrutor Igor Vasconcelos junto à escola EMEB Luiza de Freitas Vale Aranha na Zona Leste da cidade foi um sucesso.

O instrutor citou 10 razões para uma criança treinar jiu-jitsu e elencou vantagens. Entre elas a socialização. No tatame é um ótimo lugar para a criança conhecer novos amigos. É um lugar que se reúnem pessoas de diversos países e culturas, unidos por um objetivo em comum. As amizades feitas no treino costuma ser leais e duradouras.



Outro ponto citado pelo profissional é a coordenação motora e consciência corporal. “Uma criança que treina jiu jitsu vai melhorar naturalmente sua coordenação motora e consciência corporal. Isto vai ajudar na sua postura, caligrafia e cuidado nas atividades do dia a dia”, pondera Vasconcelos.

O instrutor cita a defesa Pessoal, destacando que hoje em dia a segurança é preocupação de todos os pais.

“Uma criança que treina jiu jitsu vai poder se defender de um ataque de outro colega, e até seus irmãos menores do bulling. A arte marcial também ensina a criança sempre se defender na medida certa, nuca usando da covardia contra outra criança que não treina”, explica.

E foi com esses ensinamentos que o professor cativou crianças para treinar jiu jitsu. Aproximadamente 35 crianças participam do projeto que é gratuito.

Eles passaram pela primeira graduação, que segundo o professor é algo muito importante para uma criança, e no jiu jitsu ela vai ter que treinar duro para conseguir a tão sonhada faixa. Isto vai desenvolver a noção de objetivos a serem completados menciona o professor.

No projeto é trabalhado bastante a auto confiança. Crianças tímidas acabaram se soltando no esporte. “O menino franzino e envergonhado em poucas semanas anda de cabeça em pé e ri das piadas com os outros no treino. Este processo vai fazer ele ser mais confiante na escola e nas outras atividades do dia a dia”, conta Vasconcelos.

E assim o projeto na EMEB ganha destaque com mais uma turma que confraternizou e já se graduou no jiu jitsu. “Agradeço o quadro de funcionários da escola que disponibilizam o espaço para o treino em especial a Luciara Ramos, que está sempre a disposição e também a diretora Sônia Mariza Dotto.

Obrigado pela confiança que os pais depositam em nossa equipe , cuidamos dos seus filhos com dedicação, amor e carinho”, destacou o professor Igor Vasconcelos, idealizador do projeto no educandário.

