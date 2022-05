Homem é morto com tiro na cabeça em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na noite deste domingo (8), um homem foi morto com um disparo de arma de fogo, no bairro Vila Nova, em Alegrete.

De acordo com informações da esposa, ele foi identificado como Jorge Luis Santos Araújo, de 53 anos, tudo foi muito rápido.

A mulher disse ao PAT, que Jorge, conhecido como Litro Seco, estava na esquina de casa e assim que ouviu três disparos, já teve o pressentimento de que o companheiro estava ferido.

Ela chamou o filho do casal e, assim que a criança de 11 anos, foi no local se deparou com o pai caído sangrando.

Na sequência, um familiar o levou ainda com vida para a UPA, porém, devido ao ferimento, ele não resistiu e foi a óbito.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição recebeu a informação de um baleado na Unidade de Pronto Atendimento.

Os policiais foram na UPA e fizeram contato com os profissionais de saúde onde o relato foi de que a vítima já estava sem vida.

A mulher de “Litro Seco”, destacou que foram três disparos de arma de fogo.

O homem já tinha antecedentes policiais. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia e a investigação iniciou através da Polícia Civil.

Um suspeito foi apontado como possível autor dos disparos.