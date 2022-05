Tentativa de homicídio: homem é alvejado com dois tiros dentro de casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Homem, de 38 anos, sofre tentativa de homicídio após ser alvejado com dois disparos de arma de fogo, no bairro Ibirapuitã, em Alegrete.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada à UPA onde permaneceu hospitalizada em razão dos ferimento, contudo, não estava correndo risco de morte.

O relato dos policias é de que na noite da última sexta-feira(6), por volta das 23h, a guarnição foi acionada através do 190 com a denúncia de vários disparos contra um indivíduo na Zona Leste.

No endereço, a vítima foi socorrida e encaminhada à UPA, onde teria falado sobre um veículo que teria passado em frente sua residência e realizado vários disparos. Destes, dois atingiram o homem, sendo um no tórax e outro no braço direito.

Com as informações, os policiais iniciaram buscas e localizaram o veículo que supostamente teria sido utilizado na tentativa de homicídio, porém, a pessoa que seria acusada de ter realizado os disparos, não se encontrava no carro.

Nenhuma arma foi encontrada no veículo.