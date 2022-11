Homem é preso ao arrombar e furtar residência em Alegrete

Share on Email

Homem de 39 anos, arrombou, furtou e acabou preso em flagrante pela Brigada Militar.

De acordo com informações, uma guarnição da Brigada Militar, foi acionada devido a denúncia de que um indivíduo tinha sido visualizado em atitude suspeita, o que indicava que estaria arrombando uma residência, na região Central de Alegrete.

No endereço, os policiais constataram que a porta e telhado estavam quebrados. Na sequência, durante as buscas, o acusado foi encontrado e abordado na Avenida Alexandre Lisboa, com uma bicicleta, uma TV Philco 42, mais de um kg de carne e outros objetos e produtos que foram identificados pelas vítimas.

O homem e os proprietários da residência foram encaminhados à Delegacia de Polícia e determinado prisão em flagrante pela Delegada de Plantão.