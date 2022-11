Filho, alterado, agride o pai de 80 anos

Share on Email

Homem de 49 anos, descontrolado, agrediu o pai de 80 anos, em Alegrete.

De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima estava em casa, quando filho passou a jogar pedras contra a residência.

Na sequência, teria entrado em vias de fato com o idoso, ou seja, o agrediu. A guarnição foi acionada e encontrou o acusado com sintomas de embriaguez e bastante alterado, no endereço. Desta forma, ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia e foi realizado o registro.

Não há detalhes sobre os ferimentos do idoso.