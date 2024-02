Manuella, a pequena mascote do Ibirapuitã Futebol Clube, está enfrentando um grande desafio

Manuella Aires Oviedo, uma pequena alegretense de oito anos, recentemente passou por mais uma etapa em sua jornada de superação. Filha de Ezequias Backes Oviedo, um jogador respeitado nos campos de futebol da várzea, ela não só acompanha seu pai com fervor em suas partidas, mas também se tornou uma figura emblemática para o time do Ibirapuitã Futebol Clube.

Recentemente submetida a uma cirurgia cardíaca em Porto Alegre, Manuella está se recuperando muito bem. Desde seu nascimento, ela enfrentou desafios de saúde, sendo sua primeira cirurgia com 12 dias, uma transposição de grandes vasos ou veias. Agora, enfrentando uma nova intervenção, os médicos realizaram uma reparação na veia arterial, além do fechamento do ventrículo esquerdo para o direito, corrigindo um problema que permitia a passagem inadequada de sangue entre os ventrículos.

Para Manuella, o amor pelo futebol está entrelaçado com sua história de vida. Sendo uma presença constante nos campos ao lado de seu pai, ela conquistou o coração não só dos jogadores do Ibirapuitã, mas também de diversas equipes adversárias. Sua presença cativante e alegria contagiam a todos que a conhecem, tornando-a não apenas a mascote número um do time, mas também uma figura querida em toda a comunidade esportiva de Alegrete.

Ezequias Backes Oviedo, pai de Manuella, expressa com orgulho como sua filha se tornou uma parte inseparável do mundo do futebol: “Ela está sempre comigo nos campos, e todos a adotaram como mascote do time. Mas outros jogadores de diferentes equipes também a adoram, pois ela é muito alegre e cativante no futebol de várzea.”

Além de seu papel como pai dedicado e jogador respeitado, Ezequias é também um funcionário da Prefeitura, atuando como motorista na área da saúde e formado em educação física. Sua conexão com o esporte e seu envolvimento na comunidade tornam a história de Manuella não apenas um relato de coragem e superação, mas também um testemunho da força e união que o futebol pode proporcionar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Enquanto Manuella continua sua jornada de recuperação, o Ibirapuitã e toda a comunidade esportiva de Alegrete aguardam ansiosamente pelo seu retorno aos campos, onde ela brilha como um símbolo de esperança e inspiração para todos.