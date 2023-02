Homem é preso com diversos tipos de droga em Manoel Viana

Share on Email

Segundo informações dos policiais militares, durante patrulhamento pela Rua Homero, uma guarnição abordou, em atitude suspeita, um veículo Ford/Ka.

Na sequência, o motorista foi identificado e, durante revista realizado no veículo, foi encontrado em uma bolsa que estava no banco, uma embalagem plástica com aproximadamente 11 gramas de maconha, dois comprimidos coloridos de ecstasy, um entorpecente conhecido como “jujuba da nóia”, uma pedra preta de haxixe, uma porção fragmentada de “MD”, quatro comprimidos de substância desconhecida sendo de cor interna branca e cor externa azul, um esmurrugador, uma tesoura, três envelopes de papel seda, um envelope de piteira descartável, um telefone celular e a quantia de R$6,00.

O indivíduo foi encaminhado à UPA de Alegrete para exames de praxe e posteriormente apresentado na DPPA de Alegrete onde foi autuado em flagrante pela delegada de plantão por tráfico de drogas.