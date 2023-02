Alegrete terá Braço de Ferro Solidário neste domingo nos Patinhos

Neste domingo (26), às 15h30, a equipe Luta de Braço Alegrete vai promover um treino aberto na Praça dos Patinhos, no Parque Rui Ramos.

Os atletas estão convidando aqueles que querem conhecer a modalidade para um treino aberto em plena Praça dos Patinhos.

Um evento de cunho solidário, o qual contará com a arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações serão repassadas à Casa Lar do Idoso de Alegrete.

Serão disponibilizadas duas mesas de luta de braço (queda de braço/pulso/braço de ferro), à espera dos alegretenses. Será uma oportunidade para a comunidade conhecere a modalidade que vem crescendo no município.

O treino aberto tem o intuito de apresentar o esporte à comunidade, respondendo dúvidas e desmistificando o esporte com informações e prática.

A equipe Luta de Braço Alegrete já participou de campeonatos estaduais e trouxe diversas medalhas e troféus para Alegrete nos dois últimos anos.

Durante a tarde, as doações podem ser entregue no parque, onde os atletas farão uma demonstração do esporte com dicas e explicações sobre a luta de braço. Os donativos arrecadados serão destinados à Casa Lar do Idoso de Alegrete.

Fotos: reprodução