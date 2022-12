Homem é preso em flagrante por agressão à companheira

Durante a madrugada, a guarnição foi acionada no bairro Vila Nova para averiguar uma denúncia de violência doméstica.

No local, foi feito contato com a vítima, uma mulher de 49 anos, que relatou que seu companheiro, um homem de 39 anos, a agrediu com um soco no rosto.

A vítima estava com uma lesão na face. O casal foi encaminhado até a UPA para exames de praxe e após apresentados na DPPA onde foi determinada pela Delegada de Plantão, a prisão em flagrante do acusado.