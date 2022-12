Alegretense Elias Monteiro recebe o “Prêmio ARI de Jornalismo”, na categoria Charge

Os vencedores foram divulgados na última quinta-feira (15), em todas as suas categorias, no Jornalismo impresso, eletrônico e especiais.

A tradicionalíssima honraria entregue pela Associação Riograndense de Imprensa, desta vez, trouxe uma confirmação para o alegretense, único participante do interior do Estado. Elias nasceu em abril de 1963, seis meses depois foi levado por sua mãe de trem para cidade de Santa Maria, e, no “Coração do Rio Grande”, o alegretense fez morada.

Com trabalhos na Zero Hora e Pioneiro, o alegretense gostava mesmo de histórias em quadrinhos, mas encontrou dificuldades em trabalhar na arte e acabou migrando para o mundo das charges. Trabalhou no extinto jornal A Razão, passou pelo Diário de Santa Maria, e com trabalho autônomo divulga sua arte, aliado a ilustrações em livros infantis.

Mais uma vez, o talento do chargista Elias Ramires Monteiro, foi reconhecido em nível estadual. Seu trabalho, “Escola de Tiro”, publicado no jornal do Sindicato dos Professores Municipais (Sinprosm) foi o grande campeão do ano.

O alegretense explica que a charge vencedora é severamente crítica contra um governo que facilitou o acesso às armas. Elias retratou dois estudantes negros indo para a escola. No local da tradicional placa de “Devagar Escola”, subscreveu “Devagar Escola de Tiro”, nas mochilas o desenho de um alvo.

Com um apurado tom irônico, político e acentuado teor crítico, o chargista já recebeu um primeiro lugar no prêmio ARI em 2014 com a charge “A morte do Nelson Mandela”, além de uma menção honrosa e um segundo lugar.

Fotos: reprodução