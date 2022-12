Brigada Militar prende, em via pública, dois foragidos da justiça

Share on Email

Dois homens foram presos pela Brigada Militar em Alegrete, durante patrulhamento ostensivo preventivo. Os policiais identificaram dois foragidos da Justiça.

O primeiro indivíduo, de 52 anos, foi abordado no bairro Promorar. Conforme informações dos policiais militares, durante a identificação do homem foi realizada consulta ao sistema integrado e verificado que o apenado encontrava-se foragido do sistema prisional por violação da zona da tornozeleira eletrônica. Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a UPA e posteriormente apresentado na DPPA.

Já na segunda prisão, os policiais estavam realizando patrulhamento ostensivo na área central da cidade, quando abordaram, em via pública, um homem, de 34 anos, que estava de tornozeleira eletrônica e, após consulta ao sistema integrado, foi constatado em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

O mandado foi expedido pela Comarca de Alegrete. Por esse motivo, o indivíduo foi conduzido até a UPA para exames e após apresentado na DP.