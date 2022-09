Homem é preso em flagrante por violência doméstica contra mãe e filha

Share on Email

Transtornado, homem, de 45 anos, foi preso pela Brigada Militar em decorrência de violência doméstica.

Na madrugada de quinta-feira(1°), uma guarnição foi acionada na região Central devido à denúncia de que um indivíduo estaria ameaçando a filha e a mãe, uma idosa.

No endereço, os policiais realizaram contato com as vítimas de 22 e 71 anos. O relato foi de que o acusado estava sob efeito de drogas e havia quebrado muitas coisas dentro da residência, móveis, louças entre outros, além disso, estava ameaçando de morte a filha e a mãe.

No momento em que os policiais foram abordá-lo e identificá-lo, o homem negou-se a obedecer e resistiu, sendo necessário algemá-lo.

Diante dos fatos, todos foram levados à Delegacia de Polícia onde o Delegado de Plantão determinou prisão em flagrante por violência doméstica.