Audiência crioula será no CTG Honório Lemes

O CTG Honório Lemes, na localiadade do Caverá, realiza uma programação especial na Semana dos Festejos Farroupilha.

A patroa Kellen Iung diz que além de cultuarem as tradições e costumes de nossa pátria gaúcha, vão realizar diz 12 de setembro uma audiência crioula do Poder Judiciário com a marca da identidade gaúcha.

Durante a Semana dos Festejos também haverá palestra alusiva aos 55 anos do CTG Honório Lemes, no dia 9 com Rogério Bastos- jornalista pós graduado em História e Thiago Vaucher- Cientista Social – Mestrando em História. E no dia 10 haverá o descerramento da placa dos ex patrões.

Audiência crioula em 2021 no CTG Aconchego dos Caranhos

O juiz diretor do Forum, Rafel Borba, diz que o Movimento das Audiências Crioulas iniciou em 2003 e, desde o ano de 2006 ocorre anualmente sem qualquer interrupção, atualmente, pelas mãos dos juízes que foram responsáveis pela realização de Audiências Crioulas em Alegrete, Amaral Ferrador; Caiçara, Camaquã, Capão do Leão, Carazinho, Cerrito, Cristal, Encruzilhada do Sul, Estrela, Frederico Westphalen, Gaurama, Ijuí, Iraí, Muçum, Palmitinho, Santana do Livramento, Santo Antônio das Missões, Taquaraçu do Sul, Viadutos, Vicente Dutra e Viamão.

No ano passado foi feita a primeira audiência crioula em Alegrete, no CTG Aconchego dos Caranchos. Esse ano será no CTG Honório Lemes no Caverá.

– Neste ano serão realizadas duas audiências da Vara Criminal e com as audiências pretendemos mostrar um pouco do trabalho do Poder Judiciário e realizarmos uma homenagem às tradições gaúchas.