Homem é preso em via pública com televisor furtado

Na tarde de sexta-feira(14), uma guarnição da Brigada Militar foi acionada na Invasão do Antigo Aeroporto, onde realizou a abordagem do indivíduo conhecido como Zito.

Segundo denúncias ao 190, o acusado estaria oferecendo um televisor para venda, no bairro.

O indivíduo foi encontrado, identificado e submetido a revista pessoal, sendo localizada em sua cintura uma faca artesanal com lâmina de tesoura e cabo de madeira.

Já próximo a ele, embaixo de umas bolsas de rafia foi localizado o televisor marca LG, de 32 polegadas.

Como a guarnição tinha conhecimento do registro de furto/arrombamento ocorrido naquelas imediações, na madrugada anterior, onde tinha sido furtado um televisor com as mesmas características, ele foi preso e encaminhando a DPPA.

Os proprietários do televisor também foram na Delegacia de Polícia e reconheceram o aparelho, bem como a faca que o acusado portava.

De acordo com a delegada responsável, foi confeccionado registro do fato e o indivíduo liberado.

O motivo seria a interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançaveis.

O televisor foi restituído aos proprietários.