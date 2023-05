RGE atualiza números no primeiro trimestre em relação a colisões contra postes

Colisões contra postes de energia diminuíram no primeiro trimestre, mas conscientização no trânsito ainda é necessária.

Em meio ao ‘Maio Amarelo’, mês da campanha nacional de conscientização no trânsito, a RGE divulgou recentemente o balanço de colisões de veículos contra postes no primeiro trimestre deste ano. Os resultados mostram uma redução significativa em relação ao mesmo período do ano passado, porém, algumas cidades ainda apresentam números preocupantes.

De acordo com o levantamento, foram registradas 279 colisões de veículos contra postos nos municípios da área de concessão da RGE. Dentre eles, destaca-se o município de Alegrete, que teve sete ocorrências, metade do número registrado no mesmo período do ano anterior. As cidades de Caxias do Sul, com 30 ocorrências, Canoas, com 23, e Uruguaiana, com 10, foram as localidades com o maior número de casos.

Apesar de a quantidade total de colisões ter diminuído em 30% em comparação ao primeiro trimestre de 2022, quando foram contabilizados 399 postes abarrotados, ainda é necessário promover a conscientização sobre a importância da direção segura no trânsito. Marcos Victor, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, ressalta: “Apesar da queda no número total de colisões considerando trânsito e trajeto, é importante continuarmos incentivando a discussão sobre a importância da direção segura no trânsito, uma vez que os índices registrados seguem elevados”.

As colisões contra postes não causam apenas danos aos veículos e são responsáveis ​​pelos acidentes, mas também ocorreram diretamente os moradores das regiões onde ocorrem. Na maioria dos casos, é necessária a substituição do poste e a reconstrução da rede de distribuição de energia, o que pode levar um tempo considerável para ser concluída. Além disso, em situações mais graves, as equipes de campo devem aguardar a conclusão dos trabalhos da perícia policial antes de iniciar os pedidos necessários.

É fundamental que todos os condutores estejam atentos aos riscos envolvidos em colisões no trânsito e da importância de adoção medidas de segurança, como observar os limites de vigilância, manter a atenção ao volante e evitar o uso de dispositivos eletrônicos enquanto dirigem. A conscientização sobre a direção segura no trânsito não deve se restringir apenas ao ‘Maio Amarelo’, mas ser uma prática constante para a redução desses acidentes e preservação da segurança de todos.