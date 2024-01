Castramóvel está disponível nesta quarta-feira em Alegrete

Nesta quarta e quinta-feira, estarão disponíveis no salão do conselho no PAM de Alegrete, algumas vagas remanescentes do último processo de conscientização do projeto. O horário de atendimento ao público será das 8h às 13h e das 14h às 19h.

Para se cadastrar, é importante atender aos critérios de comprovação de baixa renda e possuir animais fêmeas, sejam eles felinos ou caninos. Não se esqueça de levar a documentação necessária e assinar o termo, conforme nota oficial da Prefeitura de Alegrete.

A castração é uma das principais formas de prevenção de doenças em animais, evitando o abandono e o sofrimento. Por isso, a iniciativa desse projeto visa sempre o melhor cuidado com os bichos do município. Segundo a secretária de saúde, Haracelli Fontoura, serão ofertadas 300 fichas para a população que estiver dentro do enquadramento do programa