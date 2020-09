Livros didáticos no chão, em corredor do IEEOA, chama atenção de pais

Compartilhe









Alguns pais que estiveram na Escola Estadual Oswaldo Aranha, esta semana, verificaram que livros didáticos novos estão no corredor da escola, no prédio da Avenida Freitas Valle.

É uma quantidade expressiva de livros que, por enquanto estão no chão, e isso chamou atenção de pais que estiveram na escola. preocupados com a conservação desse material.

Em contato com a direção, a professora Ana Lara Lopes César, vice- diretora do IEEOA, explicou que o material teria chegado há pouco e já está sendo providenciada a acomodação correta do material.

Primeiro será feito registro do material e depois será colocado em uma sala específica. Questionada por que não entregaram aos alunos, a informação é que isso será feito quando da entrega da próxima remessa de material impresso de atividades.

As escolas estão em atividades remotas com aulas online. E aos quem não tem acesso à internet, as escolas estaduais entregam de período em período, material impresso aos responsáveis pelos alunos. Esse material deve ser devolvido nas escolas para ser avaliado.

Vera Soares Pedroso