Homem é preso por violência doméstica no bairro Favila

De acordo com informações, os policiais militares foram acionados no bairro Favila, onde uma mulher disse que o acusado a agrediu com uma vassoura. O homem bateu no braço e ombro esquerdo da vítima e, para se defender, ela conseguiu retirar a vassoura das mãos do homem e o agrediu na cabeça.

Devido ao relato da mulher, o casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde em contato com a Delegada de Plantão foi determinado que ele fosse autuado em flagrante por violência doméstica. O crime foi afiançável em dois salários mínimos e, diante da falta de pagamento, o indivíduo foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.