Novo aparelho de mamografia de emenda de 2021 ainda não foi adquirido

Há uma semana, a máquina apresentou problemas e o serviço teve que ser interrompido. Técnicos de fora vieram a Alegrete para o conserto e a previsão e que as mamografias sejam retomadas ainda esta semana.

Em Brasília, Câmara assina acordo de cooperação técnica com o Senado Federal

Ainda em 2021, a bancada do PP indicou uma emenda impositiva, no valor de 600 mil reais para que se comprasse um novo aparelho de mamografia para a Santa Casa. Porém, até o momento isso não foi efetivado. Roberto Segabinazzi, da provedoria do Hospital, diz que ocorreram alguns impasses em relação a escolha do modelo do aparelho pela Prefeitura. -Nós primamos por algo de qualidade, já que vamos nos utilizar de recursos públicos para a compra de uma máquina que vai ficar dentro do Hospital e servir para centenas de mulheres, diante da necessidade e importância desse serviço na prevenção ou detecção do câncer de mama.

Cobra cruzeira, de grande porte, dá um grande susto em funcionário da limpeza pública

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, informou que já está sendo encaminhado, novamente, o processo para aquisição do aparelho. A Santa Casa enviou os orçamentos e foi feito o termo de referência no departamento financeiro que já passou ao setor de compras e, por último, vai para as finanças, esclareceu a Secretária.