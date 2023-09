Desfile Temático poderá ser na Avenida Inácio Campo de Menezes com mais espaço para o público

Share on Email

Um evento que já é tradicional e leva sempre um grande público a prestigiar a sua realização, o Desfile Temático dos Festejos Farroupilha, este ano, poderá ser aprensentado no espaço da Avenida do Samba na Zona Leste da cidade.

-Sempre há reclamações de que as pessoas ficam amontadas na praça e não conseguem assistir as apresentações, comentou e devido a isso estamos tentando que o espetáculo seja realizado na Avenida Inácio Campo de Menezes, onde aconteceu o desfile das cinco escolas de samba. Trindade informa que ainda depende da liberação da documentação, que inclui o PPCI. Outra questão importante é quanto as arquibancadas que, conforme o coordenador, depende além da liberação dos documentos, ainda precisa de recursos que estão atrás para que possam ser montadas outras estruturas lá. O Desfile Temático será dia 18 de setembro.