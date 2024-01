Homem é roubado e agredido por ‘Detergente’ em Alegrete

De acordo com o relato da vítima, um homem de 42 anos, o fato ocorreu próximo ao banheiro da Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade, quando ele foi abordado por um indivíduo de 25 anos, conhecido como “Detergente”.

O acusado intimidou a vítima exigindo dinheiro, porém, ao não conseguir o que desejava, o agrediu e subtraiu o boné que o trabalhador estava utilizando. Na sequência, fugiu correndo em direção à Rua Borges de Medeiros. A filha da vítima, proprietária do boné, tentou interceptar “Detergente” e solicitar a devolução do objeto, mas ele a ameaçou com um galho.

No momento da abordagem, outras pessoas chegaram ao local, incluindo a Brigada Militar, que prendeu o acusado em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, assim como as vítimas. A ocorrência ainda está em andamento.

“Este indivíduo, no ano passado, atacou uma mulher de 48 anos, causando-lhe lesões devido à queda e por tê-la arrastado enquanto tentava roubar sua bolsa. A ação do ladrão ocorreu no bairro Ibirapuitã, quando a mulher estava a caminho do trabalho, sendo auxiliada por motofretistas”, relataram as autoridades.