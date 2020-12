Homem ferido na madrugada de Natal em Manoel Viana está internado na Santa Casa

Compartilhe















Homem, de 39 anos, foi agredido e precisou ser transferido de Manoel Viana para Alegrete. Segundo o registro policial, ele permanecia hospitalizado, porém, sem risco de morte. A ocorrência foi no bairro Cohab, em Manoel Viana por volta das 2h do dia 25.

A informação dos PMs, foi de que a guarnição foi acionada devido a uma briga com lesões. No endereço, encontraram a vítima caída ao solo ferida. Algumas testemunhas apontaram quem seria o autor e indicaram as características. Em diligências, os policiais o localizaram chegando na casa de uma tia. Ao ser abordado e questionado sobre o ocorrido, o indivíduo de 22 anos confirmou que havia sido o responsável pela agressão. Ele disse que agrediu a vítima com um bastão, informação que não é a mesma do homem ferido. O autor alegou aos policiais que tinha sido agredido com um facão. Devido aos ferimentos no corpo, o Samu foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de Alegrete. O acusado foi levado à Delegacia de Polícia onde foi realizado o registro da ocorrência por lesão corporal.