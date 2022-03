Homem fez casa de material reciclável em baixo de uma árvore

Uma casa na árvore. Assim muitas pessoas descrevem o lar de um homem que saiu das dependências dos vestiários da Praça da Juventude e construiu uma casa embaixo de uma árvore nas imediações da Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona Leste, em Alegrete.

Casa na árvore

Por várias vezes a reportagem foi ao local, na tentativa de falar com o morador e compreender a situação dele, mas sem sucesso. A uma outra opção foi buscar informações através da Assistência Social do Município.

Fomos informados que ele recebe todo o auxílio necessário através do trabalho realizado no CRAS Zona Leste.

Durante muito tempo, por mais de um ano, o homem recebeu marmitas, porém, como não tem aos sábados e domingos, ele preferiu trocar por uma cesta básica.

Uma das assistentes sociais disse que ele tinha casa e, não sabe o motivo que ele saiu, depois alugou uma residência e, quando não conseguiu mais pagar foi para a Praça do Juventude, onde permaneceu por cerca de um ano. Depois, fez essa casa embaixo da árvore.

Sem nenhum auxílio ou benefício, o morador depende do trabalho que realiza com produtos recicláveis. Ele também teria entrado com um pedido de um terreno no Setor de Habitação da Prefeitura e aguarda um retorno. Pois a informação de pessoas que o auxiliam é de que, se conseguir um terreno, teria condições de construir uma peça para morar, através do próprio trabalho.

A estrutura montada pelo morador é toda de produtos recicláveis, são lonas, cobertores, tábuas entre outros. Ele tem um colchão e muitos produtos que ficam no local, entre os que mais ficam expostos são máscaras.