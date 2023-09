Patrulha Rural apreende carne sem procedência em estrada do interior

Share on Email

Um homem de 33 anos estava conduzindo uma caminhoneta no momento da abordagem, acompanhado por mais três indivíduos com idades entre 28 e 58 anos. Durante a verificação de antecedentes no sistema, foi constatado que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto.

No decorrer da inspeção da caminhoneta, os policiais encontraram na carroceria: uma ovelha viva e dois sacos contendo partes de carne de ovelha, totalizando o equivalente a uma ovelha e meia de carne. Os ocupantes do veículo não conseguiram fornecer evidências que comprovassem a procedência da carne, alegando que haviam recebido a carne como presente.

Diante das circunstâncias, todos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), juntamente com o material apreendido. Lá, foi lavrado o registro da ocorrência, onde o homem com o mandado de prisão em aberto ficou preso para cumprimento da ordem judicial.

A ação da Patrulha Rural destaca a relevância do policiamento ostensivo em áreas rurais, contribuindo para a segurança das comunidades locais e o combate a crimes dessa natureza.