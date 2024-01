Homem invade casa, se esconde embaixo da cama, mas acaba preso pela BM

Share on Email

A solicitante, uma mulher de 32 anos, informou aos policiais que seu ex-companheiro, de 28 anos, havia invadido sua residência e estava danificando os objetos do local.

Com autorização da vítima, os PMs adentraram na casa e encontraram o indivíduo escondido embaixo de uma cama. O acusado estava em prisão domiciliar, porém o endereço onde estava não correspondia ao informado no sistema. Diante da situação, ele foi encaminhado à delegacia de polícia para registro do ocorrido, sendo autuado em flagrante.