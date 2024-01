Alegrete mostra o poder da união em auxílio à família argentina

Share on Email

No último sábado, 27 de janeiro, uma aura de gratidão e celebração permeou a família de argentinos que há três meses e meio está em Alegrete, desde que o motorhome em que viajavam teve seu motor danificado. Mariano (44 anos), Romina (42 anos) e seus filhos, Dante (11 anos) e Helena (9 anos), partiram de Buenos Aires com destino a Alegrete, porém, enfrentaram uma parada inesperada próximo ao posto Santa Luzia, na BR 290, onde o problema se manifestou, tornando-se necessário o auxílio de um guincho para chegar ao local de destino – Baita Chão.

Diante dessa situação, a comunidade alegretense mostrou sua solidariedade de forma notável. Um grupo de pessoas, incluindo mecânicos e outros cidadãos solidários, se uniu para oferecer ajuda à família. Uma dessas iniciativas ocorreu quando a empresária Eloá Barcelos (Fusquinhas), acompanhada de amigos, Rosemere e Romário Bitencourt, membro da diretoria da Associação dos Mecânicos de Alegrete, encontrou o motorhome e, ao ouvir o relato da família, percebeu a gravidade da situação. Foi então que eles iniciaram esforços para auxiliar a família, juntamente com o presidente da associação, Danilo Schimitz, mobilizando recursos e organizando rifas e doações.

Romário ressaltou que o custo total das peças necessárias e a mão de obra para o conserto seria em torno de 30 mil reais. Ele também mencionou um episódio triste em que um empresário, que se dispôs a adquirir as peças, acabou sendo vítima de um golpe ao receber caixas vazias, porém, mesmo assim, não desistiu de contribuir e comprou novamente. A Confraria dos Carros Antigos, representada pelo presidente Onei e sua esposa Manu, também se envolveu na causa.

Outros indivíduos, como Reci Antunes da mecânica Antunes na Vila Nova, e Eli Rocha, responsável pela retífica, ofereceram assistência sem custo algum. Em entrevista, Mariano e Romina expressaram profunda gratidão pela solidariedade recebida em Alegrete, enfatizando a importância do apoio desde as necessidades básicas até gestos de solidariedade como oferecer um banho.

Radiantes com o momento, a família planeja retomar sua jornada na próxima semana, sem um destino específico, mas com o objetivo de seguir em direção à praia, onde planejam vender seus produtos artesanais. Eles ressaltaram que nunca esquecerão a acolhida calorosa e generosa que receberam em Alegrete, considerando esse imprevisto como uma bênção por terem sido direcionados a essa cidade com pessoas humanitárias.

Essa experiência mostra a força da comunidade e a importância do apoio mútuo em momentos de dificuldade. Todos os mecânicos que contribuíram para o conserto fazem parte da associação, demonstrando o poder da união entre os membros da comunidade. Com exceção das peças, todo o trabalho direcionado para que a família pudesse ter o veículo em condições de viagem foi gratuito. Ao meio-dia de sábado, um almoço foi feito para selar a conquista de todos, que estavam comovidos diante de todos os esforços e a conquista final – o motor funcionando.