Homem mata a facadas ex-companheira, filho dela e vizinho em Porto Xavier, diz Polícia Civil

Uma mulher de 35 anos, o filho dela de 16 anos e um vizinho de 78 anos foram mortos a facadas em Porto Xavier, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de domingo (12).

A outra filha da mulher, de 12 anos, foi ferida, mas conseguiu fugir do local. Segundo o delegado Rogério Junges, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima. Ele fugiu do local e é procurado pela polícia.

O casal estaria separado há cerca de um ano e a suspeita da polícia é que o crime tenha sido motivado por ciúmes. O homem invadiu a casa da vítima, por volta das 20h, no bairro Cruzeiro, com uma faca.

A mulher foi encontrada morta com golpes na região do peito, abdômen e tórax. O filho dela, que também morreu no local, foi esfaqueado no peito. Um vizinho idoso que tentou socorrer as vítimas foi atingido na nuca, peito, pescoço e clavícula, e também morreu.

A filha da mulher, uma menina de 12 anos, teve ferimentos no peito, mas conseguiu fugir pelos fundos da casa. A adolescente foi socorrida pelo Samu, levada ao Hospital Porto Xavier. De acordo com o médico responsável pelo atendimento, Paulo Sommer, ela está em observação, realizando exames e o estado dela é estável.

O suspeito, que possui antecedentes por porte ilegal de armas, lesão corporal e ameaça, fugiu do local de carro. O veículo foi encontrado na casa dos pais do homem, também em Porto Xavier, e apresentava marcas de sangue. Os pais do suspeito disseram que o filho buscou algumas roupas no local e saiu sem dizer para onde ia.

A vítima não tinha medida protetiva contra o homem, informou o delegado.

