Homem matou os quatro filhos para se vingar da mulher, diz polícia

Quatro crianças foram encontradas mortas dentro de uma casa em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de terça-feira (13). O pai, de 28 anos, foi preso na madrugada desta quarta (14) em um hotel na capital. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

Segundo a polícia, as vítimas tinham 3, 6, 8 e 11 anos. Três delas foram encontradas com marcas de facadas e uma com asfixia.

As quatro crianças são filhas biológicas do homem com a mesma mãe, uma mulher de 24 anos. O casal estava separado e as crianças estavam com o pai para a visita e voltariam para a mãe nos próximos dias.

Segundo o delegado do caso, Augusto Zenon, no fim da tarde de terça, próximo ao horário que a polícia suspeita ter ocorrido o crime, o ex chegou a mandar mensagens para a mãe das crianças com ameaças. O homem possui histórico de agressões.

A polícia foi acionada para atender a ocorrência no imóvel por volta das 19h30, mas chegando ao local as crianças já estavam mortas.

De acordo com a perícia, a suspeita é de que os filhos tenham sido mortos de 12 a 24 horas antes da polícia chegar. A suspeita é de que o homem tenha cometido o crime e depois fugido. Ele foi pego horas depois, em um hotel na capital. Segundo a polícia, informalmente, durante a prisão, ele teria confessado o crime.

A casa está isolada para perícia.