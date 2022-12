Rota aérea Alegrete-Porto Alegre já se consolida como uma boa opção aos passageiros

Pensando nisso, a reportagem do PAT foi conferir uma das opções mais moderna e prática que estão ao alcance da comunidade alegretense.

Com a disponibilidade de um horário em três dias da semana, o alegretense pode viajar de avião até à Capital em pouco menos de duas horas. Todas as terça, quintas e sábados, às 9h35min, há voos decolando no Aeroporto Regional de Alegrete Gaudêncio Machado Ramos com saída para Porto Alegre, com pouso na capital dos gaúchos às 11h25min. De lá para cá, os mesmos dias a partir das 7h10min, com chegada na 3ª Capital Farroupilha às 9h10min.

A aeronave que faz voos regulares Alegrete-Porto Alegre e vice versa, tem capacidade 9 lugares para passageiros e dois para tripulantes. Fomos até a agência Azul Conecta Alegrete, para saber realmente quanto custa uma passagem de avião.

O gerente de operações Diego Silveira dos Santos, explica que na aviação são vários os fatores para precificação, desde o preço do dólar até o combustível. Mas numa rápida pesquisa o preço médio saiu por R$ 480,00.

Na Azul Conecta Alegrete, a procura tem sido razoável por passagens. Nos meses de setembro e outubro, a demanda foi um pouco menor em virtude de um reajuste excessivo nos valores. Agora existe uma ótima expectativa para a temporada de verão, que certamente movimenta um número expressivo de procura por roteiros turísticos. O litoral nordestino é um dos mais desejados por passageiros que procuram a agência.

Em contato com o gerente do setor de passagens aéreas da agência Voe Mais Alegrete, Pablo Silveira dos Santos, a agência local possui um sistema de emissão de passagens interligado com a Azul.

“Infelizmente eles não nos dão acesso ao sistema de pontuação, então nós utilizamos o sistema de voucher que são bônus oferecidos aos clientes em casos de cancelamentos de voo. Nestes casos os clientes recebem um cupom com instruções para acessar o site onde ele cadastra um email e recebe a conversão de um código validador que pode ser utilizado nas compras das passagens”, explica.

Silveira destaca que muitas vezes os valores na agência estão mais em conta que no site, em outras ocasiões os valores estão emparelhados. Porém explica que a vantagem maior em se adquirir pela agência, é a facilidade de saber que pode procurar o agente de viagens para resolver alguma eventual demanda, como por exemplo a realização do check in sem precisar recorrer a uma demorada central de atendimento.



“O cliente entra em contato e nos solicita a data de interesse e nos realizamos a cotação buscando o menor valor possível para ele”, afirma Silveira.



Como os valores variam de acordo com o câmbio, variação no preço do combustível aéreo e outros fatores econômicos, uma cotação pode variar de um dia para o outro.

Numa breve simulação feita pela reportagem, o valor de uma passagem de Alegrete para Porto Alegre no dia 20, custou R$ 587,00. Valor este que pode-se considerar um valor razoável por ser na semana da véspera de Natal que costuma ter uma alta demanda por reservas explica o gerente.

“Imagina poder viajar para a Capital na semana do Natal e evitar o cansaço de uma viagem de até sete horas por estrada, chegar em Porto Alegre em pouco menos de duas horas economizando seu tempo, com certeza vale o investimento”, argumenta Pablo.



Na agência ele confessa que vende muitas passagens por Uruguaiana, que possui opções de voo de segunda a sexta, saindo de Porto Alegre às 9h55min e chegando em Uruguaiana às 11h45min e também saindo de Uruguaiana às 12h30min e chegando em Porto Alegre às 14h05min. “Muitos clientes optam por está rota por possuir uma maior opção de dias de voos disponíveis”, conta.



Fizemos outra simulação, uma passagem de Uruguaiana para Porto Alegre no dia 14 de dezembro custou R$ 270,00. “Viu, um excelente valor”, exclamou o gerente.



É importante salientar que todos estes valores foram consultados no dia 12 de novembro e podem sofrer alterações, e quaisquer que sejam, são parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito.

A agência Azul Conecta Alegrete está situada na rua Tamandaré 319/2 e o telefone é o 55-20260604. Em termos de mercado, os preços das passagens aéreas nacionais aumentaram 55%, em média, de janeiro a setembro de 2022 em comparação ao mesmo intervalo de 2021.

Já em relação ao mesmo período de 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19, os voos nacionais encareceram 50%, em média. Os dados são de um estudo do buscador de voos Viajala, que analisou as buscas de ida e volta feitas pelos usuários do site.

Fotos gentilmente cedidas pela Azul Conecta Alegrete