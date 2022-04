Homem morre em incêndio no bairro Rui Ramos

Um homem de 56 anos morreu em um incêndio no bairro Rui Ramos, em Alegrete.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 23h50, devido ao fogo em uma residência localizada na rua Jarbas Figueira.

Somente a vítima, identificada conforme informações de uma sobrinha como, Jorge Luiz das Chagas Dolores, estava na casa.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o encontraram já sem vida.

O fogo foi debelado alguns minutos após a chegada da guarnição.

A residência, no interior, teria ficado destruída. No pátio há muitos materiais recicláveis e, no interior da casa também, havia, uma quantidade considerável do mesmo material, além de alguns móveis. Familiares do homem foram comunicados e, uma sobrinha que estava acompanhando o trabalho dos Bombeiros, estava muito abalada. Tudo indica que o morador mantinha muito material acumulador.

A perícia que foi acionada de Santana do Livramento, ainda, deve apurar a causa das chamas e da morte do morador.

O corpo de Bombeiros permanecia no endereço. A Brigada Militar também esteve no local e a polícia civil foi comunicada e iria fazer o registro.