Líderes Comunitárias são homenageadas na Câmara de Vereadores de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Foram homenageadas aproximadamente 30 mulheres que lutam e fazem acontecer no movimento comunitário da cidade, onde receberam das mãos dos vereadores os Certificados de Reconhecimento pelo trabalho realizado.

O Presidente Anilton salientou a importância de cada uma delas nessa luta, ressaltando o orgulho que tem de ver mulheres fortes que além de seus afazeres particulares se preocupam com a comunidade da cidade num todo.

Homem morre em incêndio no bairro Rui Ramos

Estiveram presentes os vereadores Presidente Anilton Oliveira, Itamar Rodriguez vice-presidente, Jaime Duarte 1º Secretário, Bispo Enio 2º Secretário, Eder Fioravante, Moisés Fontoura e João Leivas, representando o Executivo Municipal o Procurador Geral do Município Dr. Paulo Faraco, Presidente da UABA Airton Alende, Presidentes de bairros, familiares e amigos das homenageadas e servidores do legislativo.

Movimento comunitário e amigos lamentam morte de Ana Domingues

Uma das homenageadas, Marcele Favero, destacou que foi com muita felicidade que recebeu o certificado de Reconhecimento Mulher Líder Comunitária na Câmara de Vereadores. “Fico lisonjeada pois quem me conhece sabe que quando estendo a mão em todas as causas sociais voluntariamente em prol da comunidade é sem”holofotes” , faço por empatia e coração. E meu nome ter sido indicado para receber esse certificado é muito gratificante. Como sempre cito: se não puder fazer tudo, faça tudo que puder”- destacou.



Houve também um minuto de silêncio, pela morte da ex-presidente do Bairro Tancredo Neves Ana Gleci Domingues que faleceu em decorrência de um câncer.

Veja o nome de todas as homenageadas:



Adriana Ribeiro

Angela Rodrigues

Irianice Baccin

Sirlei Trindade

Denilce Figueiró

Quelem Marques

Gladis Azevedo

Marli Antunes Aguilar

Cimara Gomes

Ana Regina Morales

Cristiane Londero

Claudia Reique

Maria Antonia Garcia

Maria Mocelim

Sabrina Martins

Nariella Wesp

Tania T. Branco Nunes

Liriam Marielete Gonçalves

Maria Elizia Lopes

Luci Freitas Alende

Marcele Favero Almeida

Hilda Cardoso

Magna Rodrigues Souza

Janaína Sores

Marina Barcelos

Ana Margarida Rodrigues

Debora Bernardes

Jociane Rodrigues

Angelita Gamino

Gislaine Machado

Ana Cláudia Moraes

Áurea da Luz Pires

Ana Cristina Rosa Castro

Kária Rosane Schamann Nunes

Ana Gleci Domingues – In Memoriam