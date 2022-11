Homem preso por receptação e desobediência à medida cautelar, volta às ruas

No último sábado(29), um indivíduo de 21 anos foi preso com um cúmplice de 19 anos, por receptação.

A dupla foi interceptada pela Brigada Militar, após denúncia de que uma moto Honda, furtada, na madrugada daquele dia, estaria no bairro Piola.

Levados à Delegacia de Polícia, o delegado de Plantão, determinou prisão em flagrante. Os dois indivíduos com antecedentes criminais, sendo um por tráfico e outro por homicídio, conforme informações dos policiais militares, foram colocados em liberdade no dia seguinte.

Já na madrugada do dia 31, novamente, o indivíduo de 21 anos foi levado à Delegacia de Polícia, pela Brigada Militar. De acordo com as medidas cautelares do Alvará de Soltura, ele deveria respeitar o recolhimento noturno no período entre a meia-noite até as 6h.

Sendo que, foi abordado em via pública, por volta da 1h. Na DP, foi realizado o registro por desobediência e posteriormente, liberado.