Cemitério recebe limpeza para visitações no Dia de Finados

Se aproxima do Dia de Finados- um dos feriados em que o cemitério mais recebe visitas.

Para receber tantas pessoas que nesta data visitam túmulos e ossuários de seus familiares, a Secretaria de Infraestrutura, ainda esta semana, mantém uma equipe fazendo a limpeza do local. Além dos servidores da Secretaria, tem apenados que ajudam neste serviço.

O trabalho consiste no corte da grama, limpeza e retirada de coroas velhas, vasos e flores que são jogados no lixo.

Um pedido do setor de educação ambiental da Secretaria da Saúde solicita os que forem levar vasos com flores que tirem os plásticos que envolvem, porque quando chove junta água e larvas do mosquito da dengue. Esse é um cuidado que todos devem ter, principalmente, agora que começa o tempo mais quente, quando se proliferam as larvas do mosquito que causa a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela urbana. Em Alegrete já temos mais de 350 focos do Aedes Aegypti.