Indivíduo, descontrolado, depreda ônibus e lojas e faz chacota com autoridades em posts

Nas redes sociais , principalmente, nos grupos de whatsApp estão circulando vídeos de um indivíduo que está provocando há mais de uma semana várias agressões e depredações a prédios e veículos, entre elas, ele apedrejou ônibus, estabelecimentos comerciais, está tentando abrir portas de lojas com chutes, além de danificar registros de água.

A forma desmedida com que ele está cometendo os atos ilícitos impressiona pela falta de registros policiais, ou seja, que as vítimas façam BO direto na DP ou até mesmo on-line. É muito importante, que danos causados por esse indivíduo sejam registrados. Além dessas situações, ainda não há detalhes sobre o histórico do homem, se apresenta algum transtorno ou não, sabe-se apenas que a mãe estaria com problemas de saúde – segundo apurado pelo PAT.

O indivíduo que debocha e ofende, inclusive autoridades do Município, já é conhecido na região central da cidade e, em uma das últimas postagens ele chega a mencionar a ocorrência que chocou o País recentemente, o assassinato de crianças em uma creche em Santa Catarina. No post fica a mensagem subliminar de que essas atrocidades ocorridas em escolas e, mais recentemente num hospital, que isso não é abominável. Ele sugere que essas tragédias, recorrentes nos Estados Unidos, estão chegando no Brasil, e deixa transparecer não ser algo ruim.

Fica a solicitação dos órgãos policiais para que as vítimas façam registro, não apenas sobre este caso, mas em todos que ocorra danos ao patrimônio público ou privado.