Centro Especializado de Reabilitação física e auditiva vai ser entregue em Alegrete

A secretária de Saúde Haracelli Fontoura esteve em Porto Alegre no último dia 22 de outubro para uma reunião com os integrantes do Governo do Estado, da Rede da Saúde da Pessoa com Deficiência, da Divisão da Atenção Especializada, Christian Pacheco Medeiros, Cristiane Schuller e Ayeza Lorentz, onde foram tratados assuntos relativos à abertura do Centro Especializado em Reabilitação (CER II), que atenderá a Fronteira Oeste e está localizado na zona Leste da cidade.

As instalações vão contemplar especialidades direcionadas à reabilitação física e auditiva. A unidade será de referência aos 11 municípios da fronteira que integram a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS)

O espaço vai contar com 21 profissionais: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, técnicos de enfermagem, nutricionista, enfermeiros, pedagogo e psicólogos. Estima-se cerca de 300 atendimentos mensais.

O CER II está em fase de conclusão das instalações e vai contemplar as especialidades direcionadas à reabilitação física e auditiva. A conclusão dos trabalhos que conta com 1,6 mil metros quadrados de área construída, está prevista para daqui dois meses. A verba oriunda do “Programa Atenção à Pessoa com Deficiência/Centro de Reabilitação/Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde”, do Ministério da Saúde, mais contrapartida do Município, tem um custo estimado da obra de R$ 2,6 milhões.

Com o CER II, Alegrete passará a ser referência regional para os 11 municípios da fronteira que integram a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde (10ª CRS), em atendimento a pessoas com deficiência física e auditiva. Centralizando, portanto, o atendimento aos deficientes físicos que precisam ir até Bagé para obterem suas próteses ou a Santa Maria, no caso de deficientes auditivos.