Vídeo mostra Saveiro colidir em veículo estacionado e tombar na Tiaraju

Um sistema de videomonitoramento, nas imediações registrou o momento em que ocorreu o acidente entre a Saveiro e o Clio.

O idoso, de 81 anos, que dirigia a caminhonete foi socorrido e retirado por populares do veículo. Ele sofreu leves escoriações.

Conforme relato do motorista da Saveiro, ele trafegava na Avenida Tiaraju sentido bairro quando, em frente a um supermercado, teria feito uma manobra em razão da aproximação de um motociclista. Desta forma, teria perdido o controle da direção e colidiu na traseira do Clio, estacionado.

O proprietário do carro estava dentro do supermercado. Com o impacto, a caminhonete tombou e o idoso foi socorrido por populares.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias.

Fotos: PAT e Henrique Alves