Manoel Viana realiza mais uma feira do livro

Está chegando a hora de mais uma edição da Feira do Livro de Manoel Viana. Promovida e organizada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, e em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc.

A feira deve acontecer entre os dias 03 e 06 de novembro, na Praça Central. Já são nove nomes confirmados que deverão passar pela feira vianense, vindos das cidades de Santa Rosa, Porto Alegre, Santiago e Alegrete.

Neste ano, a feira terá como patrono o escritor Alexandre Brito, poeta, músico, letrista, editor e produtor cultural, nascido na cidade de Porto Alegre. O homenageado da edição será o Professor e Escritor Ronaldo Gomes, nascido na cidade de Santiago.

A programação terá início na manhã de quinta-feira, dia 03 de novembro, com uma apresentação cultural, contação de histórias e um encontro com o patrono da feira.

Na sexta-feira (04) ocorrerá apresentação cultural das escolas e um espetáculo, já no sábado (05) será o Torneio de Xadrez, oficinas para os professores e o III Concurso de Poesias Chiquinho Salles. As atividades se estendem até o domingo (06), com um show de encerramento com a dupla EllesDois – Zolá Duarte e Giovani Castilhos, da cidade de Alegrete.

Com o tema “ A leitura conecta para um novo mundo” a sexta edição da Feira do Livro de Manoel Viana contará com o 1° Festival do Morango. Organizado pela FIAE-MV (Feira de Ideias e Ações Empreendedoras de Manoel Viana) o festival contará com muitas guloseimas, como sucos, drinks, cucas e doces feitos com morangos da nossa terra. Confira a programação completa:

https://www.manoelviana.rs.gov.br/novoportal/vi-feira-do-livro-de-manoel-viana-acontece-de-03-a-06-de-novembro/

