Como será a rotina dos alegretenses durante o feriado de Carnaval

A reportagem do PAT saiu às ruas na manhã da última quinta-feira e entrevistou diversas pessoas para saber como será e o que farão durante feriadão de Carnaval. A data é uma das mais esperada do ano, pois em virtude dos longos dias de recesso, as pessoas procuram fazer algo diferente no período.

Mariele, moradora do bairro Vera Cruz, disse que irá acompanhada do seu namorado para a Praia. Segundo ela, é o único feriado do ano em que a agenda dela concilia com seus interessses,”vou para Capão da Canoa, terça-feira pela manhã já estou retornando para Alegrete”, disse.

Augusto, morador do bairro Renascer, salientou que em todos feriados de carnaval ele vai para o retiro da sua igreja, a Quadriangular.”Na nossa religião, sempre organizamos eventos em lugares mais afastados do eixo central, preferimos adorar a deus e ficar em uma zona mais calma”, reforçou o alegretense.

Pedro e Carmela são um casal de militares e reforçaram que irão usar a data para dar aquela descansada em casa mesmo.”Nossa rotina é bem trabalhosa, vamos usar esses dias para dar dormir até mais tarde e renovar as energias, depois do carnaval começa o ano”, brincou o militar.

A grande maioria salientou que irá ficar no Município e curtir os bloquinhos e eventos que alguns estabelecimentos irão proporcionar.