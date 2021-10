Homens entram em luta corporal em via pública e BM intervém com tiros anti-motim

Dois homens entraram em luta corporal, um deles estava armado com um facão. Ambos ficaram feridos e tiveram que ser encaminhados à UPA.

Conforme informações do registro, a guarnição foi acionada no bairro Vila Nova, onde dois homens de 21 e 31 anos estavam brigando em via pública. No momento em que os policiais chegaram, a dupla estava em vias de fato e receberam ordem para que parassem. O indivíduo de 31 anos obedeceu, ele apresentava ferimentos nas mãos, mas o homem de 21 anos, passou a afrontar os policiais, os ameaçando com o facão, onde em ato contínuo riscava o chão com o facão e o manuseava como se fosse golpear os PMs. Foi necessário o disparo de dois tiros anti-motim, diante da investida contra os PMs.

O acusado foi identificado e encaminhado à UPA com lesões no rosto, resultado da briga com o desafeto. Em relação aos tiros, não restou lesionado. Já, na consulta do sistema integrado da polícia, constatou-se que o indivíduo de 31 anos encontrava-se em prisão domiciliar.

Diante dos ferimentos, que foram provocados pela briga, os dois permaneceram na Unidade de Pronto Atendimento. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia.