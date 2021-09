Honda com cinco tripulantes capota na BR 290, em Alegrete

Share on Email

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do carro no KM 545.

Ele trafegava sentido Alegrete/ Rosário quando um outro veículo sentido contrário invadiu a pista.

Para evitar o acidente com outro carro o condutor fez uma manobra que resultou no capotamento. No Honda havia cinco pessoas, uma delas sofreu ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O veículo foi removido pelo guincho e teve danos consideráveis.