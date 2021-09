Oficinas literárias gratuitas no Circuito Criação Literária do Arte da Palavra

Em cinco encontros on-line, teórico-práticos, das 19h às 21h, serão esboçadas as propostas individuais do conto a ser escrito, com o uso de técnicas de escrita e montagem, bem como a redação orientada de acordo com as necessidades de cada participante.

As inscrições para as oficinas já estão abertas e devem ser realizadas previamente no site do Sympla.

O conteúdo da oficina envolve organização de ideias e procedimentos para a preparação do texto literário; o texto como possibilidade de representação da realidade social, econômica, histórica e cultural; o argumento; o roteiro prévio; realidade e ficção; objetos de cena na relação tempo/espaço; a descrição; o relato; o ritmo; personagens; o ambiente; e o clima.

A oficina, que está sendo promovida pelo Sesc Alegrete, é direcionada a escritores (as); jornalistas; professores (as) e alunos (as) de língua portuguesa e literatura brasileira de ensino superior, médio e fundamental; mediadores (as) de leitura (contadores (as) de história; bibliotecários (as); gestores (as) públicos); e público em geral interessado em literatura (maiores de 16 anos).

Wilson Coêlho é poeta, tradutor, palestrante, encenador, dramaturgo e escritor com 20 livros publicados, licenciado e bacharel em Filosofia e Mestre em Estudos Literários pela UFES, Doutor em Literatura Comparada pela UFF e Auditor Real do Collège de Pataphysique de Paris. Como professor universitário lecionou disciplinas de filosofia, ética, ciência política, artes e lógica. Assina a direção de 26 espetáculos montados pelo Grupo Tarahumaras de Teatro, com participação em festivais e seminários de teatro no país e no exterior, como Espanha, Chile, Argentina, França e Cuba, ministrando palestras e oficinas.

Projeto Arte da Palavra Sesc

O projeto é um circuito atuante em todas as regiões do país que estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária.

Com um circuito de autores e outro de apresentações que privilegiam a oralidade, pretende-se que diversas possibilidades de manifestações literárias sejam contempladas. Como ação de complemento formativo, é oferecido também um circuito voltado para a reflexão e criação literária.

Em curadoria coletiva, realizada por especialistas do Sesc de todo o país, são selecionados os artistas que participam do projeto.

ARTE DA PALAVRA – CIRCUITO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA – FICÇÃO, DRAMATURGIA E OUTRAS REALIDADES

Data: 13 a 17 de setembro

Horário: 19h às 21h

Local: Encontro via zoom

Inscrições: https://www.sesc-rs.com.br/cultura/artedapalavra/