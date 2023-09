Aprovado projeto de vereador que reajusta, pelo menor índice, impostos municipais

Com objetivo de beneficiar os constribuintes, o vereador Vagner Fan ( MDB) ingressou com projeto na pauta da Câmara de Vereadores para que os índices de correção do IPTU e outros impostos sejam pelo menor índice de correção do mercado. Ele lembra que há dois anos o IPTU de Alegrete aumentou bastante pesando no bolso dos contribuintes e devido isso resolveu fazer esse projeto.

Agora a URMA ( unidade de referência do Município)) será reajustada pelo menor índice entre os indicadores IPCA ( índice de preço ao consumidor amplo) INPC( ínice nacional de preços ao consumidor e IGP-M ( índice geral de preços – mercado) fornecdio pelo IBGE. Agora os impostos municipais serão reajustado pelo menor índice. O projeto foi aprovado na sessão do dia 14 na Câmara de Vereadores.