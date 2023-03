IBGE vai visitar cidadãos que ainda não responderam ao Censo

Conforme o IBGE, visitas pontuais em bairros da cidade, onde há necessidade de conferência dos dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios, estão de fato, desocupados.

O instituto confirmou, também, que foi criado um comitê de fechamento do Censo, contando com oito demógrafos contratados exclusivamente para a próxima etapa de apuração que já teve início.

Esses profissionais trabalharão com os demógrafos do IBGE na revisão dos dados. A etapa da coleta de dados foi finalizada no último dia de fevereiro, com 189.261.144 pessoas recenseadas, o que equivale a 91% da população. No RS o percentual de recenseados passou dos 90%. No entanto, o IBGE não divulgou números totais da coleta em solo gaúcho.

O Instituto confirmou que a divulgação dos primeiros resultados do Censo será feita no final do mês de abril. Além disso, recenseadores seguem aplicando a Pesquisa de Pós-Enumeração (PPE), que atua de forma complementar ao Censo, e é feita por amostragem. O objetivo do trabalho é medir a qualidade metodológica do Censo Demográfico, com o propósito de orientar a utilização de seus resultados e fornecer subsídios para a melhoria de operações censitárias futuras.

No Rio Grande do Sul, essa pesquisa foi realizada em 53% dos 223 setores distribuídos em 132 municípios de várias regiões do Estado. O restante (47%) deverá ser concluído até o final de março.