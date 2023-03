Estudante do IFFar Alegrete e adolescente de 12 anos morrem em acidente na BR 290

Estudante do IFFar Alegrete morreu em um grave acidente, no final da tarde de ontem(4), na BR 290, em Santa Margarida do Sul.

De acordo com a PRF, por volta das 18h40 de sábado, no Km 387, ocorreu uma colisão frontal envolvendo dois automóveis: um Renault/Clio, emplacado em São Gabriel, e um Citroen/C4, oriundo da Argentina.

O Renault/Clio trafegava no sentido São Gabriel – Santa Margarida do Sul, enquando o Citroen/C4 deslocava em sentido contrário.

Morreram no local do acidente, a motorista do Renault/Clio, Carol Silva de 20 anos, natural de São Gabriel, e o passageiro do banco dianteiro, um menino de 12 anos, também natural de São Gabriel.

Todos os tripulantes do Citroen/C4 argentino (um casal e dois filhos) além do passageiro do banco traseiro do Renault/Clio, um adolescente de 15 anos de idade, natural de São Gabriel, foram socorridos para a Santa Casa de São Gabriel.

Carol, segundo os amigos, estava em Alegrete há três anos e teria se deslocado até uma cidade da região em decorrência de um estágio. O menor que faleceu seria sobrinho dela.

Nas redes sociais são inúmeras mensagens lamentando o trágico falecimento da estudando do IFFar. Informações de conhecidos dão conta de que ela realizava o curso de zootecnia.

Em nota a pousada Pissinin se manifestou:

Com os nossos corações doloridos, ainda consternados, comunicamos aos amigos a precoce partida trágica da nossa Amiga e Moradora, Universitária do Instituto Federal Farroupilha de Alegrete CAROL SILVA.

Logo que soubermos maiores informações, avisaremos!

Que Deus esteja junto neste momento de muita dor da sua família, amigos e colegas.

Informações e fotos PRF.