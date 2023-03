PAT Comportamento/ Você aceita a textura natural dos cabelos?

Os fios com textura natural nem sempre foram os queridinhos dos salões. Depois de muito cabelo liso, chegou a hora dos cacheados, crespos e ondulados terem sua vez. Nem sempre o processo de reconstrução é fácil, mas virou uma supertendência. Por esse motivo, o PAT conversou com Mithy Soltau, especialista no assunto .

A hairstylist Mithy Soltau, de 30 anos, trabalha há 14 com cabelos. Desde pequena brincava de cortar os cabelos das bonecas e mudava a cor com tinta guache. Na adolescência cortava os próprios cabelos e fazia os das tias, avó e mãe. Seu sonho era ser veterinária, mas acabou cursando Ciências da Computação, foi quando teve o primeiro contato com salão de beleza, trabalhando como recepcionista. Aprendeu a lavar, secar e escovar, de lá para cá nunca mais parou de exercer a profissão que aprendeu a amar.

Em relação à textura natural dos fios, relembra que não aceitava os próprios cachos e alisava, pois via as outras meninas a sua volta com cabelos lisos e queria que o seu fosse igual. Até que com 23 anos decidiu fazer a transição, que é o lento processo de retirada da química que transforma o cacheado em liso, mesmo sem o apoio das colegas de salão e amigos. Mithy decidiu fazer o big chop (que significa grande corte), deixou de ser refém dos produtos químicos e aumentou a autoestima.

A profissional revela que trabalhar com cabelos naturais “move o seu ser”, e que resgatar os cabelos naturais das clientes faz com que ela reviva o sentimento que teve quando pode ter seus fios livres.

A respeito dos cabelos cacheados, é importante finalizar de forma correta e com bons produtos, Mithy conta que sempre auxilia as clientes a arrumar os cabelos para que possam fazer de maneira correta no dia a dia.

Por fim, ela ressalta que é importante se amar do jeito que é, sem precisar de escova, chapinha, alisamento químico… O processo de transição não é fácil, mas deve haver persistência, pois é lindo se amar do jeitinho que Deus lhe fez. A profissional ainda tem uma conta no Instagram onde mostra as transformações que faz.