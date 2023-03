Especial Semana da Mulher| As múltiplas faces de Geaninne Lopes

Share on Email

As mulheres ocupam múltiplas funções e espaços, é o caso de Geaninne Marchezan do Nascimento Lopes, de 26 anos. Formada em Ciências da Computação, pós-graduada em Perícia Digital, trabalha em home office como desenvolvedora de software para uma empresa americana e dá aulas de informática. Ela também pode ser encontrada na noite alegretense como tecladista da banda Brainstorm.

Fora do contexto profissional, considera-se uma mulher feminista. É filha de Lereci e Luiz Adão, namora Roberto, gosta de dançar, de praticar esportes, ajudar os outros, pratica pole dance, joga vôlei ou padel com seus amigos e ama seus felinos. Revela que seu livro favorito é A menina que roubava livros, de Markus Zusak, a série predileta é Friends, sitcom que estreou em 1994 e conta com 10 temporadas.

A frase de vida Geaninne de é “Se eu não tivesse me definido para mim mesma, teria sido esmagada pelas fantasias que outras pessoas fazem de mim e teria sido comida viva”. (Audre Lorde).

Parte da família de Geaninne

Sobre o dia da mulher, escreveu o seguinte poema:

Ser mulher é, sobretudo, desafiador!

É ser julgada de todas as formas possíveis,

É o corpo que foge do padrão,

É a roupa que está curta ou séria de mais,

É o cabelo que não está liso ou comportado o suficiente,

É a casa que não tá sempre bem arrumada,

É o marido que não está sendo tratado como um bebê,

É o jeito que fala que não é delicado o suficiente,

É ter medo de sair na rua a noite e ser estuprada,

E mesmo assim ser taxada de culpada, “Também com essa roupa, e a essa hora!!”

É não poder reclamar se receber uma cantada de um estranho na rua,

Afinal foi só um “elogio”, não é mesmo?

É não ter direito ao seu próprio corpo.

É ser julgada se optar não por ter filhos, “Egoísta, não pensa no marido”

Mas se opta por tê-los também vai ser criticada,

Se escolheu seguir trabalhando não é boa mãe,

Se escolher ficar em casa é folgada..

Enfim, vamos sempre ser julgadas,

Então melhor ser julgada por quem a gente é de verdade,

Espero que a gente pratique, cada vez mais

o amor próprio e o autocuidado.